AKP'nin saltanat listesi: Babalar gitti, çocukları geliyor

Milletvekili adaylarının önemli bir bölümü değişen AKP’de çocukları, babalarının koltuğuna oturmak için listeye girdi.

Sözcü'de yer alan habere göre eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, Manisa'dan aday gösterildi. Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in avukat oğlu Cem Şahin de memleketi Karabük'ten birinci sıra adayı yapıldı.

AKP'nin ilk hükümetinde Bayındırlık Bakanı olan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen, Bitlis'ten ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ise Ankara'dan milletvekili adayı oldu. Yine eski AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in oğlu Emrah Karayel ise İstanbul'dan listeye girdi. Eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'in kızı Ceyda Bölünmez Çankırı yeniden İzmir milletvekili adayı gösterildi. MHP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ise Ankara'dan liste başı oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu çizik yedi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, liste dışında kaldı. 2018'de Elazığ Milletvekili seçilen Tolga Ağar, ülkücü mafya Sedat Peker'in açıkladığı videolarda en çok bahsettiği isimlerden biriydi. Eski AKP Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın kızı avukat İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da Malatya 3. Sıradan listeye girdi. Kara, 2008'de 5 yaşındaki çocuğu su kanalına düşüp ölen, 850 bin lira tazminat isteyen anne Gülhan Kömürgöz'e karşı, davalı idareyi savunmuştu. Skandal bir savunmaya imza atan Ölmeztoprak, “Tazminat onaylanırsa herkes çocuğunu öldürür” demişti. Ömeztoprak, istisnai kadrodan Malatya Valiliği özel kalemine alındı ve devlet memuru yapıldı. Daha sonra da İnönü Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Bingöl eski Milletvekili Yusuf Coşkun'un avukat oğlu Furkan Ufuk Coşkun da milletvekili adayı gösterildi.