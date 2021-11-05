Tüfekle sahile indi, 3 kadını ve bir köpeği yaraladı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde sahilden motosikleti ile geçen Mustafa E., bir köpeğin kendisine havlamasına sinirlenerek evinden tüfeğini alıp tekrar sahile döndü.

Mustafa E. isimli saldırgan Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralı kadınlar Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede bulunan esnaflarsa köpeği en yakın veterinere götürdü. Köpeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı av tüfeği ile bir kafede otururken gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)