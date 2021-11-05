Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Emniyette "susma hakkını" kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkarak savunma yapan Fatih Aydın, Türkiye’de bir adresi ve mal varlığı olmadığını öne sürerek kardeşi Mehmet Aydın’ı suçladı.

Şirkette yalnızca 3-4 ay kadar müdürlük yaptığını öne süren Aydın, "Ben şirketlerin hiç birisinin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Şirket faaliyetlerine katılmadım. Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.

Fatih Aydın, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Uruguay'da tutuklu bulunan ve ülkemize iadesi geçtiğimiz gün tamamlanan Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılması tepkilere yol açmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir özür mesajı yayımlamıştı. (İHA)