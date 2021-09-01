Tuborg işçileri: Prim ve fazla mesai ücretlerimizi derhal ödeyin!

Tuborg’da işçilerin fazla mesai ücretleri ve primleri ödenmiyor. PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı konuyla alakalı bir açıklama yaparak Tuborg yönetimine işçilerin alacaklarının derhal ödenmesi çağrısında bulundu.

Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Biz Tuborg işçileri olarak, haklarımızı her fırsatta gasp eden, bu ay da fazla mesai ücretlerimizi ve primlerimizi banka hesaplarımıza yatırmayan Tuborg yönetimine sesleniyoruz: “Alacaklarımızı derhal ödeyin!”

Tuborg’da bir süredir satışlarda ve bira üretiminde yaşanan azalmanın faturası yine biz emekçilere kesilmek isteniyor. Banka hesaplarımıza yatan düşük miktardaki ödemeleri şirket yöneticilerine sorup, hakkımızı aradığımızda ise; “Kapı orada, iş bu. İster çalışır ister gidersiniz” tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek Tuborg’un en olağan tavrı haline geldi. İşçi ay sonunu getiremezken, Tuborg yöneticileri yüksek gelirlerle çalışıyor. Her türlü satış baskısı, düşük ücret, aşırı iş yükü, hakkımız olan ücretlerin eksik ödenmesi yetmezmiş gibi bir de her gün işimize son verileceği korkusu yaşıyoruz. Sonuç olarak yaşadığımız şudur “İşçiye sefalet, yönetime şatafat”. Emsal işlerde çalışan diğer iş yerlerinin verdiği ücretlerin çok altında yatan ücretlerimizin derhal düzeltilmesini, hak ettiğimiz fazla mesai ve primlerin hesabımıza derhal yatırılmasını talep ediyoruz.

Buradan ilan ediyoruz: hiçbir Tuborg işçisi yalnız değildir. Bizler Tuborg işçileri olarak, en temel hakkımız olan emeğimizin karşılığını alma konusunda birlikte mücadele etme irademizi büyütüyoruz.

Bütün Tuborg işçilerine çağrımızdır; PE Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı’nı güçlendirelim. Yalnız değiliz, yalnız yürümek zorunda değiliz. Hiçbir baskıya, tehdide boyun eğmek zorunda değiliz. Gelin birlikte mücadeleyi büyütelim, hakkımız olanı alalım. Birlikte daha güçlüyüz…

Patronların Ensesindeyiz

Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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