Ulaşım emekçileri belediye önünde eylem yaptı: Emeğimizi taşerona yedirmeyeceğiz!

Beşiktaş Belediyesi'ne hizmet veren taşeron şirkete bağlı çalışan şoförler yol, yemek, fazla mesai ve yıllık izin hakları için geçen hafta mücadele etmeye başlamıştı. Mücadelelerini "Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi" olarak sürdüren işçiler bugün belediye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Değerli dostlar, sevgili Beşiktaşlılar,

Hoş geldiniz.

Bizler Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ulaşım hizmeti veren taşeron firma bünyesinde çalışan işçileriz. Belediye için direksiyon sallayan şoförleriz.

Yaşadığımız mağduriyete bir son vermek için elimizden alınanın ve hakkımız olanın peşine düşmeye karar verdik. Çalmadığımız kapı kalmadı ama ne belediyeden ne taşeron firmadan ne de siyasilerden kimseye ulaşabildik. Ve bu hak mücadelesi bizi bugün burada buluşturdu.

Dostlar,

"Biz taşeron firmanın ve üst işveren olan belediyenin topu birbirine atmasına artık seyirci kalmayacağız. Biz sorunlarımızın çözümü için muhatap ararken yaşadığımız hak gaspı da bir yandan devam ediyor, borçlarımız artıyor, geçim sıkıntımız daha da büyüyor.

Sözleşmelerimizin üç dört ayda bir keyfi biçimde yenilenmesi yüzünden yıllık izinlerimizi kullanamıyoruz. Geriye dönük kıdem haklarımız, Yol, yemek, fazla mesai haklarımız tek tek alındı. Harcırah almadan uzun yola çıkarılıyoruz. İş başa düştüğünde 'belediyeyi temsil ettiğimizi' söyleyenler, iş değişince 'taşeron firma işçisi olduğumuzu', 'sorunlarımızın belediyeyi ilgilendirmediğini' söylüyorlar. Biz bu muameleyi kabul etmiyoruz.

Biz Beşiktaş Belediyesi’nde hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. İşimizi daha da iyi yapmak istiyoruz. Can taşımanın ciddiyetini her an omuzlarında hisseden bizler, direksiyonun başına dinlenmiş kafayla oturmak istiyoruz. Bunun çözümü için istediğimiz şey de atla deve değil. Biz yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Beşiktaş Belediyesi’nin emekçisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Belediye Başkanımızla görüşme olanağımız olmadı. Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçeden bir sonuç alamadık. Uzun süren muhatap arayışımız bizi bugün buraya kadar getirdi, nereye götüreceğini ise zaman gösterecek.

Bu haklı mücadeleye karşı 'aman seçim yaklaşıyor', 'iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsunuz' diyenler çıkacaksa onlar tek bir sorumuz var: Bir düşünsünler, bizim burada aldığımız parayı onlar alsa ayın sonunu getirebilirler miydi?

Özellikle pandemi sürecinde bir bir elimizden alınan yol, yemek, fazla mesai, yıllık izin haklarımızın geri verilmesini talep ediyor ve Beşiktaş Belediyesi’nde güvenceli kadrolu iş imkanı istiyoruz. Yıllarca emek verdiğimiz belediyemizin bunu sağlayacak gücü olduğunu biliyoruz. Ama bu gücü kullanmak istemezlerse biz de o zaman kendi gücümüzü, yani üretimden gelen gücümüzü kullanmaya hazırız. Sesimiz hala duyulmazsa kontakları kapamaya, belediyenin önüne çadırları kurmaya hazırız.

Dostlar,

Biz burada tek tek şoförler değil, Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi olarak konuşuyoruz. Hakkımız olanı alana dek bu mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan edelim. Bu yolda emeğin değerini bilen herkesi, özellikle de Beşiktaş halkını bu direnişe sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bugün buraya gelen herkesin ayağına sağlık."

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