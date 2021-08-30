Beşiktaş Belediyesi ulaşım hizmetleri işçileri: 'Haklarımız için talep ediyoruz!'

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ulaşım hizmeti veren taşeron firma bünyesinde çalışan işçiler yaşadıkları hak kayıplarına karşı bir süredir mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi‘ni kuran işçiler Belediye Başkanlığı’na ve firma yetkililerine “yol, yemek, fazla mesai, yıllık izin haklarının geri verilmesini” talep ettikleri dilekçelerini iletmişlerdi.

Hem belediye hem de firma yetkilileri işçilerin maruz kaldığı hak gaspları karşısında sorumluluk almayıp olumlu yanıt vermediler. Bunun üzerine işçiler seslerini daha fazla duyurabilmek için basın açıklaması kararı aldılar.

Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi 31 Ağustos Salı günü saat 16.45’te yapacakları basın açıklamasına tüm emek dostlarını destek olmaya çağırıyor.

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