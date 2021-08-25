Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan taşeron şoförler haklarını almak için komite kurdu

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ulaşım hizmeti veren taşeron firma Barka Atık Yönetimi bünyesinde çalışan işçiler yaşadıkları hak kayıplarına karşı bir süredir mücadele ediyorlar. Önceki gün Belediye Başkanlığı'na verdikleri dilekçede "yol, yemek, fazla mesai, yıllık izin haklarımızın geri verilmesini" talep eden şoförler bugün Beşiktaş Belediyesi Ulaşım Emekçileri Komitesi'ni kurduklarını ve mücadelelerini artık bu yapıyla sürdüreceklerini ilan ettiler.

Hem üst işveren konumundaki belediyenin hem de ona hizmet veren taşeron firmanın sorumluluktan kaçması nedeniyle uzun süredir yaşadıkları hak gaspına karşı muhatap bulamayan işçiler, çareyi bu hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşmakta bulmuştu.

Özellikle pandemi sürecinde hakları bir bir ellerinden alınan ve buna karşı mücadeleye soyunan onlarca ulaşım emekçisi, "sosyal demokrat" kimliğini öne çıkaran bir belediyenin kendine bağlı çalışan işçileri mağdur etmesinden şikayetçi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]