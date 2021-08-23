Beşiktaş Belediyesi’nde taşeron işçilere esnek çalışma ve yıllık izin iptali

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ulaşım hizmeti veren taşeron firma Barka Atık Yönetimi bünyesinde çalışan işçilerin yıllık izinleri ellerinden alındı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Beşiktaş Belediyesi işçileri, taşeron firmanın geçtiğimiz aylarda çeşitli bahanelerle personelin ulaşım ve yemek haklarında kesintiye gittiğini ve firmanın pandemi sürecinde Beşiktaş Belediyesi ile geçici ve tekrar eden kısa süreli sözleşmelere imza attığını belirtti. Son olarak 2021 Ocak ayında yapılan sözleşmenin esas alınmasıyla işe yeni başlamış kabul edildiğini aktaran işçiler, bu yolla yıllık izinlerinin de iptal edilerek ellerinden alındığını aktardı.

Belediyede ek mesai yapmaya devam ettiklerini belirten işçiler, ek mesai ücretlerinin yatırılmadığını ve böylece maaşlarının asgari ücretin dahi altına düştüğünü aktardılar. İşçiler, “Belediye çalışanlarına servis şoförlüğü yapan bir işçinin, 06:30 itibariyle iş başı yapıp 19:00 itibariyle paydos etmesine rağmen çalışma saatleri 08:30 – 17:30 kabul ediliyor ve maaşı bu saatler üzerinden ücretlendiriliyor” dedi.

Geçimini sürdüremeyen ve hak kayıpları yaşayan işçiler, esneklik adı altında belirsiz şartlarla çalışmaya itiraz ederken kendilerine ilgili firma ve Beşiktaş Belediyesi’nden bir muhatap bulamadıklarını, tarafların sorumluluğu birbirine atarak işçilerin temel haklarından yoksun bırakılmış bir şekilde çalıştırılmaya devam ettirildiğini belirttiler.

Yaşadıkları sorunlara karşı taleplerini hazırlayıp imza toplayan işçiler, bugün şirket tarafından aranarak, yarın görüşme yapılacağını belirttiler.