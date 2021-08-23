TKP'den Bakırköy Belediyesi işçilerinin direniş çadırına destek ziyareti

İstanbul'da Bakırköy Belediyesi işçileri bugün Özgürlük Meydanı'nda direniş çadırı kurdu.

Emek sömürüsüne, işten çıkarmalara ve yaşanan hak gasplarına karşı mücadele eden Genel-İş Sendikası'nda örgütlü işçiler, yaşadıkları sorunların çözülmemesi nedeniyle hafta içi saat 11:00-17:00 arasında Özgürlük Meydanı’nda çadır kuracaklarını açıklayarak taleplerini şöyle sıraladılar:

" - Atılan işçiler geri alınsın

- Toplu sözleşme istiyoruz

- Kurallı ve güvenceli çalışmak istiyoruz

- Ücretlerimiz ve yemek paramız düşürülemez

- İşçilere yapılan baskılar ve zorlamalar son bulsun."

TKP Bakırköy İlçe Örgütü üyeleri bugün Özgürlük Meydanı'nda kurulan direniş çadırına "Bakırköy işçisi yalnız değildir" sloganlarıyla geldi ve işçilere destek ziyaretinde bulundu.

TKP Bakırköy olarak hak gaspına uğrayan ve işten çıkarılan Bakırköy Belediye işçilerinin mücadelelerini selamlıyoruz.



Bakırköy işçisi yalnız değildir!



Boyun eğmeyen Belediye işçileri kazanacak!



Her şey emeğin olacak ! ✊#TKP #Bakırköy @istanbul_tkp pic.twitter.com/nPUejKVR5t — TKP Bakırköy (@BakirkoyTKP) August 23, 2021

TKP üyeleri işçilerin hakları için verdikleri onurlu ve haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını açıklayarak sınıf dayanışmasının önemini vurguladılar.