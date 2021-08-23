TKP'den Bakırköy Belediyesi işçilerinin direniş çadırına destek ziyareti

Bakırköy Belediyesi işçileri bugün Özgürlük Meydanı'nda işten çıkarmalara karşı ve TİS talebiyle direniş çadırı kurdu. TKP Bakırköy İlçe Örgütü üyeleri işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul'da Bakırköy Belediyesi işçileri bugün Özgürlük Meydanı'nda direniş çadırı kurdu.

Emek sömürüsüne, işten çıkarmalara ve yaşanan hak gasplarına karşı mücadele eden Genel-İş Sendikası'nda örgütlü işçiler, yaşadıkları sorunların çözülmemesi nedeniyle hafta içi saat 11:00-17:00 arasında Özgürlük Meydanı’nda çadır kuracaklarını açıklayarak taleplerini şöyle sıraladılar:

" - Atılan işçiler geri alınsın
- Toplu sözleşme istiyoruz
- Kurallı ve güvenceli çalışmak istiyoruz
- Ücretlerimiz ve yemek paramız düşürülemez
- İşçilere yapılan baskılar ve zorlamalar son bulsun."

TKP Bakırköy İlçe Örgütü üyeleri bugün Özgürlük Meydanı'nda kurulan direniş çadırına "Bakırköy işçisi yalnız değildir" sloganlarıyla geldi ve işçilere destek ziyaretinde bulundu.

TKP üyeleri işçilerin hakları için verdikleri onurlu ve haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını açıklayarak sınıf dayanışmasının önemini vurguladılar. 

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Bakırköy'de belediye işçileri direniş çadırı kuracak