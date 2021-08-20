Bakırköy'de belediye işçileri direniş çadırı kuracak

İstanbul'da Bakırköy Belediyesi işçileri yaşadıkları sorunların çözülmemesi nedeniyle 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda direniş çadırı kuracaklar.

DİSK'e bağlı Genel-İş tarafından yapılan açıklamada "Bakırköy Belediyesi'nde yaşadığımız sorunların çözümlenmemesi sebebiyle 23.08.2021 pazartesi günü saat 11.00 de Bakırköy Özgürlük Meydanına direniş çadırımızı kuracağız. Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır" denilerek işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

" - Atılan işçiler geri alınsın

- Toplu sözleşme istiyoruz

- Kurallı ve güvenceli çalışmak istiyoruz

- Ücretlerimiz ve yemek paramız düşürülemez

- İşçilere yapılan baskılar ve zorlamalar son bulsun."

TKP Bakırköy İlçe Örgütü de bir açıklama yaparak Bakırköy'ün emekçi halkını işçilerin bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hak gaspına uğrayan ve işten çıkarılan Bakırköy Belediye işçileri, haklarını almak için Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda direniş çadırı kurarak taleplerini bir kez daha alanda duyurma kararı almıştır.

Bakırköy Belediye işçilerinin mücadelelerini selamlıyoruz.

Bakırköy'ün emekçi halkını bu haklı mücadelelerinde sınıfının yanında yer alıp belediye işçileriyle birlikte olmaya ve 23 Ağustos Pazartesi kurulacak direniş çadırında bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Bakırköy işçisi yalnız değildir!

Boyun eğmeyen Belediye işçileri kazanacak!"