TTB’den rapor: 'Gecekondu tıp fakültesi açılmasına son verilmeli'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki artan tıp fakülteleri ve kontenjanlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün tıp fakültelerinin kontenjanlarını her geçen yıl artırdığına dikkat çekilen raporda bu yıl tıp fakültelerinde açılan toplam kontenjan sayısının 21 bin 950 olduğu kaydediliyor. Bu kontenjanın ise 18 bin 18’i devlet ve vakıf tıp fakülteleri için açıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, 2023 itibarıyla Türkiye’de 128 tıp fakültesi olduğu, bunların 91’inin devlet, 37’sinin vakıf üniversitelerine bağlı olduğu ifade ediliyor. En çok tıp fakültesi olan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğu ve İstanbul’da 30, Ankara’da 13, İzmir’de 8 tıp fakültesi bulunduğu belirtilirken toplam 60 ilde tıp eğitimi verildiği kaydediliyor. Raporda, Avrupa’da nüfus açısından Türkiye’ye yakın ülkeler olan İngiltere ve İrlanda’da toplam 61, Fransa’da 54, İspanya’da 44, İtalya’da 47 ve nüfusu yaklaşık olarak aynı olan Almanya’da 43 tıp fakültesi olduğu belirtiliyor. Türkiye’de 685 bin kişiye bir tıp fakültesi düştüğü belirtiliyor. Buna göre Türkiye, nüfusuna göre tıp fakültesi sayısında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Devlet tıp fakültelerinin 32’sinin kendi hastanesi olmayıp Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile ortak kullanım işbirliği protokolleri var. Vakıf tıp fakültelerinde ise 10’unun özel hastaneler ile işbirliği protokolleri bulunuyor. Özel hastaneleri kullanan vakıf tıp fakülteleri pratik eğitimler için öğrencileri devlet hastanelerine gönderiyor.

‘Gecekondu tıp okulu açılmamalı'

“Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının temel tıp eğitimi niteliğini belirleyen en önemli ölçütlerden” olduğunun altı çizilerek çoğu tıp fakültesinde de akademik geçmişi ve yeterli uzmanlık deneyimi olmayan doktorların öğretim üyesi kadrosuna alınarak ders verdiği ifade ediliyor.

TTB, raporunda “Tıp fakültelerinin kontenjanlarının her geçen yıl azalması gerekirken artırılmasına son verilmeli. Gecekondu tıp fakültesi açılmasına son verilmeli. Yeni açılan tıp fakülteleri birleştirilerek hem fiziki koşullar hem de insan gücü birleştirilerek daha olumlu duruma döndürülebilir. Devlet tıp fakültelerine ekonomik yardım artırılarak eğitimin niteliği artırılmalı. Devlet ve vakıf adı altında özel tıp fakülteleri arasındaki her türlü ayrıma son verilmeli” ifadeleri yer alıyor.