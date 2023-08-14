Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' değerlendirmesi: 'Oyu düşen AK Parti, tartışılan CHP'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın 14-28 Mayıs seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime dair açıklamalarda bulundu.

T24'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım" diye konuştu.

Deprem bölgesinde oylarını artırdıklarını ancak bu sonuçların kendilerini tatmin etmediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, "Oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti" ifadelerini kullandı.

Son seçim sonuçlarının muhalif seçmende yarattığı travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşündüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da söyleniyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum” dedi ve “Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok” diye devam etti.