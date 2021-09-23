TTB'den ölen sağlık emekçileriyle ilgili 'aşı' açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19'a karşı tam aşılanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti. Son 4 ayda 26 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden TTB, 26 sağlık çalışanından 13’ü aşısız olduğunu,10’unun ise hatırlatma doz aşısının eksik olduğunu belirtti.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tam doz aşılanma çağrısında bulundu. “Unutmayın; COVID-19 tam doz aşı ile önlenebilir” diyen TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle ilk dönemde aşılanan sağlık çalışanları ve yaşı nedeniyle öncelik verilenler: Üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız.

*Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı, 10'unun hatırlatma doz aşısı eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadı.

*Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır. Etkili doz aşılanmanın tamamlanmaya başladığı Haziran 2021’den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken; son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu.”