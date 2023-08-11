TTB'den 6. ay deprem raporu: 'Deprem bölgesinde kadına şiddet oranı arttı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 6. ayında deprem bölgesinde diğer meslek örgütleriyle birlikte yaptıkları çalışmaların sonuçlarını rapor halinde yayımladı. Raporda TTB-SES Hatay Deprem Koordinasyon Merkezi’ne bağlı “Kadın Sağlık Birimi” çalışmalarına da yer verildi. Bu çalışmaya göre kadınların genel olarak sağlık hizmeti için nereye başvuracağını bilmediği tespit edildi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, örnek gönderim sorunu nedeniyle rahim ağzı kanserini ortaya çıkaran “smear” testi alınmadığı, raporların okunmasıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle de meme kanseri taraması olan “mamografi” çekimi yapılamadığı kaydedildi.

Sağlık taramaları yetersiz

Öte yandan raporda pek çok kadının sağlık taramalarını ve takiplerini ötelemiş durumda olduğu belirtildi.

Hatay’daki kadınların sağlıkla ilgili ciddi problemleri sürerken “şiddet” probleminin yaygınlaşması da raporda yer alan araştırma sonuçlarından. Deprem sürecinde Hatay Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen 2 bin vaka bulunuyor.

‘Eğitimde de sorun var’

TTB ve SES’in mahallelerde yaptığı kadın buluşmalarından edindiği bilgilere göre, kadına yönelik şiddetin belirgin bir biçimde arttığı belirtildi. Eşinden şiddet gören kadının aynı zamanda çocukların şiddet uygulamaya başlaması ve bunun kanıksanmış olması. Çocuklarının belirsiz devam eden eğitim süreci kadınlarda çaresizliği daha da derinleştirmeye yol açmış durumda.

Ayrıca aile sağlığı merkezlerinde sınırlı sayıda “kondom” dağıtımı yapıldığı bilgisi alındığı da belirtildi.