Erdoğan'dan 145 atama: AFAD, SGK, İŞKUR, TOKİ...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı.

Yayımlanan karar ile, SGK Başkanlığına, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne, AFAD Başkanlığına ve TOKİ Başkanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarına 145 atama gerçekleştirildi.

Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş, AFAD Başkanlığına Okay Memiş getirildi. Ömer Bulut ise yeniden TOKİ Başkanlığına atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Çoşkun, İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk atandı. Yeni Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, yeni Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürlüğüne de Mehmet Akif Balta atandı.