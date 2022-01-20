TTB: Ömür Erez’i kadın düşmanı politikalar katletti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ömür yalnızca bir erkek tarafından öldürülmedi. Ömür Erez’i İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, ekranlarda cinsiyet eşitsizliğini savunan siyasetçiler, erkek yargı, kadın düşmanı politikalar katletti" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Her gün kadınların erkekler tarafından katledildiği ve adaletin sağlanmadığı bir güne uyanıyoruz. Bugün de bir kadın, bir çalışma arkadaşımız, Ebe Ömür Erez katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Ömür yalnızca bir erkek tarafından öldürülmedi. Ömür Erez’i İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, ekranlarda cinsiyet eşitsizliğini savunan siyasetçiler, erkek yargı, kadın düşmanı politikalar katletti.

Uzun süredir güvenli işyerleri talebimiz olmasına; her gün bir değil, birkaç sağlıkta şiddet olayı yaşanmasına rağmen attığı tek adım sosyal medyadan tweet atmak olan Sağlık Bakanı da bu ölümden sorumludur. Yaşatmak için gittiğimiz işyerlerinden cenazeler çıkmasına seyirci kalan bir bakanlığın varlığı kabul edilemez.

Bizler yaşatmak için hekimliği seçenler Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelede de yer alarak başta sağlık alanında güvenli işyerleri için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kadını, bir meslektaşımızı, bir arkadaşımızı daha kaybetmeye sabrımız yok.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi"