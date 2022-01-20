Kartal’da hemşirenin öldürülmesine ilişkin soruşturma

Kartal Yunus Mahallesi 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in (34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ömür Erez’in olaydan önce Mevlüt K. isimli kişiyi arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği ortaya çıktı.

Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, Ömür Erez’in Kartal 10 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında “kasten yaralama” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Katilin olay saatinde Erez’in işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

‘Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar’

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, Erez’in Konya’da ikamet eden şüpheli ile iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, bir yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında hemşire Ömür Erez’in Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra katilin Erez’i sık sık rahatsız ettiği, katil Rahmi Uygun ile hemşire Ömür Erez'in aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya'dan İstanbul'a geldiği, olaydan önce Erez’in Mevlüt K.’yi arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

Katil Rahmi Uygun’un aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalandığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 1 adet tabancanın da ele geçirildiği belirtildi.

Katilin ilk beyanında, "Olayı maktulün kendisinden sürekli para istediğini, toplamda kendisine 200 bin TL borç para verdiğini, borcunu istediğinde ise kendisine ödeme yapmadığı ve kendisini rencide edici şekilde davrandığından dolayı olayı gerçekleştirdiğini" beyan ettiği, katil Rahmi Uygun’un gözaltına alındığı kaydedildi. (İHA)