Aile Sağlık Merkezi'nde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi!

Olay, Kartal'da Topselvi Mahallesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür Erez isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)