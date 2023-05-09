TTB: Hatay'da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta

Türk Tabipleri Birliği (TTB), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden üç ayı aşkın süre geçmesine rağmen Hatay’ın içme suyu ihtiyacının henüz çözülmediğini belirtti.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan TTB, Bakanlık tarafından 26 gündür paylaşılmayan su analiz verilerinin paylaşılmasını talep etti.

TTB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı şöyle:

"Depremin üzerinden üç ayı aşkın süre geçti. Hatay'da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta; Sağlık Bakanlığı ise bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz."