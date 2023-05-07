Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.