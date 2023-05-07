Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber

AFAD 'depremzedelerin nasıl oy kullanacağını' açıkladı