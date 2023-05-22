TTB Defne Devlet Hastanesi'ne gitti: 'İnşaat sürüyor, sadece poliklinik hizmeti veriliyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Hatay Tabip Odası, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün önünde miting düzenlediği Defne Devlet Hastanesi'ne giderek hekimlerle görüştü.

Hastanede halen inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmetlerin verilebildiğini duyuran TTB'den yapılan açıklamada, sağlık birimlerinin tamamlanmadan hizmete açılmasının halkın, sağlık emekçilerinin ve inşaatta çalışan işçilerin sağlığı ile iş güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TTB ve Hatay Tabip Odası, dün açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi.

Sağlık birimlerinin tamamlanmadan hizmete açılması halkın, sağlık emekçilerinin ve inşaatta çalışan işçilerin sağlığı ile iş güvenliğini tehdit etmektedir. Sağlık birimleri bina, teknik ve sağlık ekipmanları, hekim ve sağlık personeli tamamlanarak hizmete açılmalıdır."

TTB ve Hatay Tabip Odası, dün açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi. pic.twitter.com/IIfhrRXApG — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) May 22, 2023

'Algıyı değil gerçekleri görelim'

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Defne Devlet Hastanesi açılışından bir gün sonra. Prefabrik hastanenin inşaatı devam ediyor. Algıyı değil, gerçekleri görelim" denilerek inşaat çalışmalarından görüntülere yer verildi.