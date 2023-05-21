Lobisi tamam, gerisi seçimden sonra: Törenle neyi açıyorlar?

Defne Devlet Hastanesi depremde yıkıldı. AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta yeni Defne Devlet Hastanesi inşaatının temelini attı. İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener, temel atma gösterisinden sonra, “Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar” dedi. Üzerinden 60 gün geçti. İddialara göre hastane inşaatı bitti. Hatta hizmete hazır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu şaşırtıcı hızı destekleyen bir de paylaşım yaptı. Hastanenin pırıl pırıl lobisinde çektirdiği fotoğrafın altında “Devletin şefkat ve merhamet eli sizi Defne Devlet Hastanenin girişinde karşılayacak” deniliyordu. Koca’nın arkasında da “İnsanlık merhamet üzerine kuruludur” yazısı okunuyordu.

Devletin şefkat ve merhamet eli sizi Defne Devlet Hastanenin girişinde karşılayacak. pic.twitter.com/JyikIrRvla — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023

Son günlerde “AKP muhalifi” rolüne bürünen Oyuncu Şahan Gökbakar, paylaşımı alıntıladı ve şöyle dedi: “Temel atma töreni üzerinden polemik olmuştu hatırlarsınız, ufak bir alana beton dökülmüştü. O günden bugüne 2 ay oldu ve Defne Devlet Hastanesi tamamlandı. Sn.Fahrettin Koca'yı takdir ve tebrik ediyorum.”

Bu paylaşımlardan anlaşılacağı gibi Defne Devlet Hastanesi neredeyse ışık hızıyla inşa edilip tamamlandı. TRT’ye göre 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi. Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılacağı törenle hizmete açılacak. Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

TRT bu haberine hastaneden fotoğraflar da ekledi. O fotoğrafların ilki de Fahrettin Koca’nın fotoğraflandığı lobiyi gösteriyordu.

Ancak soL haber gitti, açılışı yapılacak hastaneyi görüntüledi. İnşaatın biten kısmı neredeyse lobiden ibaret. Yani bittiği iddia edilen hastanenin sadece ön cephesi bitti. Yani bugün açılacak hastane aslında bir Hollywood dekorundan ibaret.

İşte soL Haberin görüntülediği bittiği iddia edilen hastane inşaatı….