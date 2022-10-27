TTB Başkanı'nın haberini yapan gazetecilere polis saldırısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şebnem Korur Fincancı hakkında yürütülen hukuki süreci takip etmek için Ankara Adliyesi önüne gelen gazeteciler polis saldırısıyla karşılaştı. Gazeteciler, İletişim Başkanlığı basın kartlarını ve adliye muhabiri kartlarını göstermelerine rağmen adliyeye alınmadı.

Adliyenin ön bahçesi polis bariyerleriyle giriş çıkışa kapatılırken, adliyeye gelen herkese kimlik kontrolü yapıldı ve geliş nedenleri soruldu.

Gazetecilerin bulunduğu alana yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan adliye binasının D Kapısı’nın gerisinde kalan bir bölgede, sokakta bir vatandaşın polisler tarafından darp edildiğini gören gazeteciler, olayı görüntülemek üzere bu noktaya gitti. Polisler, esnaf olduğunu söyleyen vatandaşı zorla yere yatırdı. Bir sivil polis, “Ya boğuldum” diye bağıran vatandaşa tokat atarak diziyle kafasına bastırdı.

Basın kartlarına rağmen adliyeye alınmadılar

Gazeteciler, bu anları görüntülerken polisler tarafından engellenmeye çalışıldı. Bir polis, bir gazetecinin boynunda İletişim Başkanlığı basın kartı asılı olmasına ve sorulduğu zaman basın kartı olduğunu da söylemesi üzerine, “Ver onu iptal ettirelim” diyerek karşılık verdi. Birkaç polis, olayı görüntüleyen bir gazeteciden çektiği görüntüleri silmesini istedi.

Gazeteci, basın kartının olduğu söyledi ve tekrar kartını gösterdi. Bunun üzerine polis, gazetecinin basın kartını almak istedi. Basın kartını vermeyen ve görüntüleri de silmek istemeyen gazeteci, polise isterse kendisini gözaltına alabileceklerini söyledi. Fakat polis baskı yaparak gazeteciye görüntüleri sildirdi.

Öte yandan polis, yine aynı müdahaleyi görüntüleyen bir kameramanın da kamerasını alarak içinden görüntüleri sildi. Polis, bu sırada bataryasını da zorlayarak çıkardığı kameraya da zarar verdi.

İçeri neden alınmadıklarını soran gazetecilere “Talimat böyle” yanıtı verildi. (ANKA)