Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınmıştı.
Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından Şebnem Korur Fincancı adliyeye ardından da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Fincancı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)