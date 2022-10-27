VİDEO | TTB: Merkez Konsey üyelerimiz darp edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

TTB, Fincancı'nın ifade sürecini takip etmek üzere adliyeye giden Merkez Konseyi üyelerinin ve emek-meslek örgütlerinin temsilcilerinin darp edilerek ve gerekçe gösterilmeksizin binaya alınmadığını duyurdu.