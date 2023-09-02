TTB açıkladı: Ağustosta rekor sayıda belge talebi

Türkiye, ağır çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve düşük ücretler sebebiyle doktorlarını kaybetmeye devam ediyor.

Her ay yurt dışına gitmek için belge alan doktor sayısını açıklayan TTB, ağustos ayında rekor artış olduğunu söyledi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

"TTB'ye 'İyi Hal Belgesi' başvuru sayısı;

Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.

2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.

İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha 'Emek Bizim Söz Bizim' deme zamanı!"