TSK'ye 187 general ve amiral atandı: İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı.

2023 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanılığı'na getirilmesi ve TSK'de komuta kademesinin belirlenmesinin ardından orduda yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ağustos gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. T24'ün haberine göre, YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Özsert, 15 Temmuz'un ardından, eski İncirlik 10. Tanker Üs komutanı sanık tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenmişti. Gürak gibi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yakın çalışmış isimlerden olan Özsert, bir dönem Başbuğ ile Işık Koşaner'in özel sekreterliğini yaptı.

Orgeneral İrfan Özsert ise Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. Özsert, Selçuk Bayraktaroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesinin ardından Genelkurmay 2. Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TSK'de yapılan atamalar şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığı'na (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na atandı.

Karara göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığı'na, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral atamaları kararına göre, Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığı'na atandı.

Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı general ataması da yapıldı. Buna göre, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığı'na, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığı'na, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığı'na, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na atandı.