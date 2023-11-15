TSK'nin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiğinin belirtildiği tezkere şöyle:

"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ortak Merkez''in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesinin arkasındaki gerçek sebep

Ermenistan'a karşı savaşta Azerbaycan'ı destekleyen AKP iktidarının “iki devlet, tek millet” söylemlerinden ziyade, Türkiye'nin bugün Azerbaycan'ı desteklemesinin altında para yatıyor.

Türkiye'nin bugün Azerbaycan'ın desteklemesinin en büyük nedeninin, Azeri sermayesinin, Ermeni sermayesinin asla sunamayacağı olanakları AKP iktidarının ayaklarına sermesi olması daha önce soL'da ele alınmıştı: Bir 'money talks' hikayesi: Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesinin arkasındaki gerçek sebep