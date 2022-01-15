TSK'da dikkat çeken iki karar: Bir yanda Bülent Ersoy, bir yanda tarikat

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'i ziyaret eden Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü sonrası hem Anıtkabir Komutanı'nı hem de Takım Komutanı'nı görevden aldığını açıkladı.

Üstelik Anıtkabir Komutanı görevden alınarak Yüksekova'da görevlendirildi.

Yaşanan bu gelişme başka bir soruşturmayı ve hiçbir adım atılmamasını yeniden gündeme getirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın 25 Mart 2021 günü makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması ile namaz kıldığı görüntüler medyada yer almıştı. Büyük tepki çeken bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Sarı hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Ancak bu soruşturma aylarca tamamlanamadı. TBMM'ye verilen önergeler de cevaplanmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar incelemenin sürdüğünü açıkladı.Sarı hakkında hiçbir disiplin cezası uygulanmadı ve 5 Ağustos 2021 günü yapılan Yüksek Askeri Şura'da emekli maaşı ve diğer sosyal hakları ile birlikte emekliye sevkedildi.

Aynı Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'a Anıtkabir'de şemsiye tutan denizci subay ile Anıtkabir komutanı Albay'ı 48 saat içinde görevden aldı. Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Hakkâri Yüksekova'ya tayin edildi.