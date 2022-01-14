Bülent Ersoy ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı

Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a şemsiye tutan üniformalı subay fotoğrafının kriz konusu olması sonrası Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in görevden alındı.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre; Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkâri Yüksekova’ya görevlendirildi.

Görevden alınan komutanın çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

MSB'den açıklama geldi

MSB'den yapılan ilk açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.