TSK'da bir ilk yaşandı: Astsubay kökenli isim tümgeneralliğe yükseldi

Milliyet'in haberine göre, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.

Subaylığa geçmişti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yılki Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. Astsubay kökenli Gürdal, subaylığa geçiş yapmış, başarıları dolayısıyla 2018'de tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Gürdal'ın, bu seneki terfisiyle TSK'da tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu ifade edildi.