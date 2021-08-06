TSK'da bir ilk yaşandı: Astsubay kökenli isim tümgeneralliğe yükseldi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda terfi eden Tuğgeneral Orhan Gürdal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) tümgeneralliğe terfi ettirilen astsubay kökenli ilk isim oldu.

Haber Merkezi

Milliyet'in haberine göre, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.

Subaylığa geçmişti 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yılki Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. Astsubay kökenli Gürdal, subaylığa geçiş yapmış, başarıları dolayısıyla 2018'de tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Gürdal'ın, bu seneki terfisiyle TSK'da tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu ifade edildi.

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