YAŞ kararları açıklandı: Kara Kuvvetleri Komutanı değişti, cübbeli amiral emekli edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. İki saat süren toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süresi uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever Getirildi. Cüppeli Amiral Mehmet Sarı emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

Kalın, YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır" diye konuştu. Kalın, şöyle devam etti:

"30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir."

Basına kapalı toplantıda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.