'TSK yangında neden devrede değil' sorusu sonrası açıklama geldi

Muğla’da yangın bölgesinde bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirtmiş, "Azerbaycan’dan yangını söndürmek için asker geliyor da, TSK neden devrede değil?" diye sormuştu.

Bu soru sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır.