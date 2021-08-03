'TSK yangında neden devrede değil' sorusu sonrası açıklama geldi

İçişleri Bakanı Soylu ile görüşen CHP Muğla Milletvekili Girgin, 'Azerbaycan’dan yangını söndürmek için asker geliyor da, TSK neden devrede değil?' demişti. MBS'den açıklama geldi.

Haber Merkezi

Muğla’da yangın bölgesinde bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirtmiş, "Azerbaycan’dan yangını söndürmek için asker geliyor da, TSK neden devrede değil?" diye sormuştu.

Bu soru sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır.

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