Yangının sürdüğü Antalya'da yeni uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek, günün en yüksek sıcaklıkları 40-43 derece arasında seyrederecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olduğu bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi.