Truss: Rusya hala diplomasi yolunu izleyebilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Truss yaptığı açıklamada, Rusya'ya bir kez daha "gerginliği azaltma" çağrısında bulunarak, "Rusya tekrar düşünmeli. İddialarına rağmen, şu anda askeri güçlerinin geri çekildiğine dair bir kanıt yok. Rusya'nın uçurumun eşiğinden geri adım atmasına ve diplomasi yolunu seçmesine ihtiyacımız var" dedi.

‘Rusya’ya söylüyorum, şimdi gerilimi düşürme zamanıdır...’

Truss, "Rusya, NATO ve Ukrayna'dan gelen herhangi bir tehditle karşı karşıya değil. Yalnızca zorbalar güce tepki verir. Rusya'ya söylüyorum, şimdi gerilimi düşürme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

‘İşgal durumunda Rusya ağır bedel ödeyecek’

Truss, "Rusya'ya eğer diplomasi yolunu seçmezse ödeyecekleri yüksek bedellerin olduğunu açıkça belirttim. Rusya, saldırı yolunu seçerse, Rus halkının sırtına yüklenen ve korkunç bir bedeli olan uzun ve çekişmeli bir savaş çıkarma riskini alacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin devam etmeyeceğini ifade eden Truss, işgal durumuna karşı yakın zamanda askeri bir harekatın gerçekleşebileceği konusunda uyararak, diplomatik bir çözüm için hala zaman olduğunu belirtti. Truss, "Rusya'nın saldırgan bir eylemde bulunabileceğine dair önemli bir ihtimal var ancak Rusya hala diplomasi yolunu izleyebilir" dedi.

‘İngiltere ve Ukrayna omuz omuza duruyor’

Truss, İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğini yineleyerek, İngiltere'nin "Ukrayna ile omuz omuza" olduğunu söyledi.

İngiliz Bakan açıklamasında "Bugün, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini göstermek için buradayım. Ukrayna halkının ve Ukrayna hükümetinin tahammül gücünden oldukça etkilendim. Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya olan desteğin ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

‘Ukrayna’ya sağlanan fon 100 milyon sterlin arttırılacak’

İngiltere'nin Ukrayna'nın demokrasisi ve bağımsızlığı için sağlanan fonun 100 milyon sterlin arttıracağını duyuran Truss, İngiltere'nin Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi sağladığını ifade etti. (İHA)