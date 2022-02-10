İngiliz Bakan Truss'tan tarihi gaf: ‘Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz...’

Lavrov-Truss görüşmesine katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın Rusya'ya birliklerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yaptığını belirtti.

Sputnik’in aynı kaynağa dayandırdığı haberde, Lavrov'un Rus askerlerin Rusya topraklarında bulunduğunu belirtmesi üzerine Truss, askerlerin çekilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

‘Rusya’nın Rostov ve Voronej’deki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?

Lavrov, askerlerin “hiçbir şeyi ihlal etmediğini”, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.

Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı. Öte yandan Rus yayın organı Kommersant'a konuşan bir kaynak ise İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.