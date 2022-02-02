Zaharova İngiliz bakanla dalga geçti: Dünya Anglosakson politikacıların aptallığından kurtarılmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Pazar günü BBC’ye verdiği söyleşideki “Karadeniz’deki Baltık müttefiklerimiz” sözleri alay konusu oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz bakanın birbirine 700 mil mesafedeki Baltık Denizi ile Karadeniz’i aynı deniz sanmasıyla dalga geçti.

Konuyu Facebook hesabında değerlendiren Zaharova Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’nın Karadeniz değil yüzlerce mil mesafedeki Baltık Denizi boyunca uzandığını belirterek “Baltık ülkeleri tam olarak bu denize kıyı oldukları için böyle adlandırılıyorlar, Karadeniz’e değil” diye yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss BBC’ye verdiği söyleşide “Putin’in yüksek ihtimalle Ukrayna’yı işgal etmek istediğine” inandıklarını, bu yüzden Kremlin’e karşı yeni yaptırımlar hazırlığında olduklarını açıklarken “Aynı zamanda Karadeniz’deki Baltık müttefiklerimize daha fazla destek sunmaya ve Ukraynalılara savunma silahları temin etmeye devam ediyoruz” demişti.

‘Bu kadar yüksek eğitimle nasıl bakanlık görevinde bulunuyor’

Üç Baltık ülkesinin haricinde NATO üyesi Almanya, Polonya ve Danimarka’nın da Baltık Denizi’ne kıyısı olduğunu Truss’a hatırlatma ihtiyacı duyan Zaharova “İngiliz dışişleri bakanının Baltık Denizi’ni Karadeniz’den kurtarmak için bir tanktan bir uçak gemisine nasıl hareket ettiğini hayal etmek korkutucu" diye yazdı. Zaharova "Bayan Truss nerede okudu ve bu kadar ‘yüksek’ bir eğitimle nasıl birkaç bakanlık görevinde bulundu?” dedi.

Zaharova “Eğer birisinin bir şeyden kurtarılması gerekiyorsa o zaman dünyanın Anglo-Sakson politikacıların aptallık ve cahilliğinden kurtarılması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığının başındaki kişinin coğrafyasına ilişkin bir şey yapılmalı. Ve hatta bu sadece İngiltere Dışişleri Bakanı olduğu için değil - gelişmiş monarşik demokrasilerde bakanlık cüzdanlarının hangi kriterlere göre dağıtıldığı bizi ilgilendirmez-, İngiltere eskiden büyük bir deniz devleti olduğu ve şimdiye kadar denizci kaldığı için de" diye yazdı.