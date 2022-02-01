İngiltere Başbakanı Johnson Kiev'i ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'yla gerilim yaşayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bugün ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşecek olan Johnson'ın, "İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine bağlılığını" bildirmesi bekleniyor. Görüşmede tarafların, İngiltere'nin Ukrayna'ya verebileceği stratejik desteği ele alacağı belirtildi.

Kiev ziyaret öncesi açıklama yapan Johnson, "Rusya'ya Ukrayna'yla diplomatik çözüm bulmak ve daha fazla kan dökülmemesi için geri adım atma ve diyalog kurma çağrısında bulunuyoruz. İngiltere bir dost ve demokratik ortak olarak Ukrayna'yı parçalamak isteyenlere karşı ülkenin egemenliğine bağlılığını sürdürecek" dedi.

Öte yandan, Johnson'la Putin arasında planlanan telefon görüşmesinin de bugün gerçekleşebileceği belirtildi.

Ukrayna'ya şu ana kadar silah ve eğitim personeli gönderen İngiltere, ülkeye asker konuşlandırmanın henüz gündemde olmadığını açıklamıştı.

ABD ve İngiltere, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlere yaptırım hazırlığında olduklarını bildirmişti.

Polonya hükümetiyse, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya on binlerce mühimmat yollamayı teklif ettiğini kaydetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Putin, dün yapılan görüşmede, Minsk anlaşmasının uygulanması yönünde diyaloğa devam etme konusunda mutabakat sağlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüşecek.

BMGK toplantısında ABD-Rusya gerginliği

Öte yandan dün Ukrayna gündemi üzerine yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında ABD ve Rusya arasında tartışma yaşandı.

Toplantıda söz alan ABD'nin BM elçisi Linda Thomas-Greenfield, "Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz durum acil ve tehlikeli. Rusya'nın eylemleri BM tüzüğünün tam kalbine saplanıyor. Bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla yeniden çizemez, başka bir ülkenin insanlarını seçmediği bir hükümetin yönetmesinin önünü açamaz. Rusya'nın Ukrayna'yla çatışmaya gitme yerine diplomasi yolunu seçmesini umuyoruz. Ancak bunun için bekleyip göremeyiz" dedi.

Thomas-Greenfield'in sözlerine yanıt veren Rusya'nın BM elçisi Vassily Nebenzia'ysa ABD'nin Ukrayna konusunda bilinçli bir şekilde tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Nebenzia, "Ukrayna'da savaş çıkması için neredeyse can atıyorsunuz, bunun olmasını istiyorsunuz. Söylediklerinizin gerçek olması için bunun olmasını istiyorsunuz. Bu iddiaları sürekli yalanlamamıza rağmen, bu dönemde tek bir Rus siyasetçiden ya da halk figüründen Ukrayna'nın işgaline dönük bir planın duyulmamasına rağmen bunda ısrar ediyorsunuz" dedi.