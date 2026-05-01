Trump'tan 'memnun değilim' açıklaması: ABD silahları İran’daki protestocular yerine Kürt gruplara mı gönderdi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestoculara gönderilmesi planlanan silahlarla ilgili tartışmalara dair yaptığı açıklamada memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Trump, söz konusu silahların Irak’taki İranlı Kürt gruplara ulaştırıldığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Trump, “Silahların teslim edilme biçiminden memnun değilim. Bundan hoşnut değilim ama az miktarda silah gönderildi ve kimin elinde olduğunu göreceğiz. Kürtlerle ilgili yaşananlardan memnun değilim. Kürtler silahları teslim etmedi” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Avrupa ülkelerini de hedef alan Trump, İtalya ve İspanya’yı "İran’ın nükleer silah edinmesine göz yummakla" suçladı. Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kimse pek akıllı değil” dedi.