ABD-İsrail saldırılarında 63. gün: Trump'tan İran'a yeniden saldırı sinyali
İran, ABD'nin olası kara ablukasına dair planı için 'başarılı olamaz' vurgusu yaptı.
ABD basını, ordunun harekete geçmeye hazırlandığına işaret ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı.
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarına, Hizbullah direnmeye devam ediyor.
ABD-İsrail'in ilk gün Minab İlkokulu'na saldırısında 165 öğrenci hayatını kaybetmişti. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
12:07
İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor
11:20
İran: Topraklarını saldırılar için kullandıran bölge ülkeleri hesap vermeli
11:04
İsrail ordusu katletmeyi sürdürüyor: Lübnan'da iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
10:44
Hegseth: Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabiliriz
10:13
Trump konuşmaya devam ediyor: 'İran anlaşma yapmak için can atıyor'
09:50
CBS: ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın
09:20
BAE, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.05.2026 , 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 , 12:07
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
Trump saldırılara yeniden başlayabileceği sinyali verirken, ABD basını, ordunun harekete geçmeye hazırlandığına işaret ediyor. İran ise ablukaya dikkat çekiyor.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz kuşatmasının Washington tarafından gerçekleştirilen "askeri operasyonların bir uzantısı" anlamına geldiğini hatırlattı ve bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Bu sırada Körfez ülkelerinden "önlem" haberleri de gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz açılması için dünya kamuoyuna baskı yapan Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı.
İşgalci İsrail ordusu da "ateşkese" rağmen Lübnan'a saldırılarına, Hizbullah işgale direnmeye devam ediyor.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
12:07,
İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor
İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları sabah saatlerinden bu yana güneydeki Mecdel Zun, Sıvane, Kalavay, Kefr Şuba, Konin, Frun, Ganduriyye ve Tulin beldelerini hedef aldı.
Beyyade beldesinde konuşlu İsrail'e ait Merkava tankı da Mansuri beldesine çok sayıda top mermisi attı.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Mansuri beldesinde bir motosikleti hedef aldı.
Öte yandan İsrail’e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.
11:20,
İran: Topraklarını saldırılar için kullandıran bölge ülkeleri hesap vermeli
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, topraklarını ve hava sahalarını İran'a saldırılar için kullandırdıkları için Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiği altı Körfez Arap ülkesinden gelen mektuba yanıt verdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, "Uluslararası hukuka aykırı eylemleriyle ABD ve İsrail rejiminin İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına katkıda bulunan tüm hükümetler hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, topraklarını ve hava sahasını ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında kullandırdıkları gerekçesiyle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Kuveyt'i, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupla protesto etmişti.
Söz konusu altı ülkenin ise BM'ye gönderdikleri ortak mektupta, "İran'ın sivil altyapı da dahil olmak üzere topraklarına yönelik saldırılarını ve sivillerin hayatını tehlikeye atmasını" kınamıştı.
11:04,
İsrail ordusu katletmeyi sürdürüyor: Lübnan'da iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırıları sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Yukarı Nebatiye, Haris ve Tayri beldelerini hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Yukarı Nebatiye'deki saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
10:44,
Hegseth: Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabiliriz
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu.
Hegseth, ABD ile İran arasındaki ateşkes nedeniyle Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabileceğini öne sürdü.
Hegseth, 2 Mart'ta başlayan 60 günlük süre konusunda ısrarla yöneltilen sorulara yanıt olarak savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongreden ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın, "Beyaz Saray'a ait olduğunu" söyledi.
Bakan, "Şu anda ateşkes halindeyiz ve anladığımız kadarıyla 60 günlük süre ateşkes döneminde durduruluyor" dedi. ABD'nin savaştan çekilmesi için tanınan 60 günlük yasal süreyi geçersiz kıldığı yönündeki genel iddiası, Demokrat senatörlerin tepkisini çekti ve itirazlara yol açtı.
10:13,
Trump konuşmaya devam ediyor: 'İran anlaşma yapmak için can atıyor'
Trump, İran'ın ordusuna ve ekonomisine büyük zarar verdiklerini savunarak, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" iddiasında bulundu.
İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini öne süren Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti.
Trump, İran’a yönelik "askeri bir operasyon" düzenlediklerini vurgulayarak, bu durumu "savaş" olarak nitelemediğini ifade etti, ancak konuşmasının devamında "savaş" ifadesini kullandı.
İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının çok etkili olduğunu savunan ve bu ablukanın devam edeceğini vurgulayan Trump, bu yolla İran'ın petrol gelirlerinin ciddi oranda azaldığını öne sürdü.
ABD Başkanı, ülkede benzin fiyatlarının yükselmesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları hızla düşecek, ama sonunda İran’ın elinde nükleer silah olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması
İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu "öyle veya böyle" ülkeden çıkaracaklarını ifade etti, ancak bunu nasıl yapacakları konusunda yorum yapmadı. "Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak" dedi.
09:50,
CBS: ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin 25 milyar dolar olduğunu savunmasına karşın gerçekte bu rakamın 50 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
Amerikan yayın kuruluşu CBS'in konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti kamuoyuna açıklanan rakamın neredeyse 2 katı.
Pentagon yetkililerinin açıkladığı rakamlara, hasar alan ya da kaybedilen ekipmanların maliyetinin dahil edilmediğini belirten yetkili, gerçek rakamın 50 milyar dolar civarında olduğunu aktardı.
09:20,
BAE, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE’ye dönmeleri çağrısında bulunuldu. Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yurtdışında bulunan BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.
