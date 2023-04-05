Trump'tan kendisine yöneltilen suçlamalara: Aşırı solcuların seçim müdahalesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır” iddiasında bulundu.

Savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayan Trump, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir” diye konuştu.

Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.

Ne olmuştu?

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, porno oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti. (AA)