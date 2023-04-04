Trump hakkındaki suçlamaları reddederek mahkemeden ayrıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2016 seçim kampanyası sırasında porno oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar için geldiği Manhattan Ceza Mahkemesi'nden ayrıldı.

ABD basınına bilgi veren kaynaklara göre; yaklaşık iki saat mahkemede kalan Trump’a 34 ayrı suçlama yöneltildi.

Suçlamalardan en az birinin “ağır suç” kapsamına girdiği, diğerlerinin ise “sus payı ödemesi” ve bununla ilgili seçim kampanyası ile iş yeri kayıtlarında yapılan sahtekarlıkla ilgili olduğu kaydedildi.

Mahkemeden çekilen fotoğraflara göre; yanında dört avukatı ile hakkındaki suçlamaları dinleyen Trump’ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirildi.

Mahkeme sonrasında Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida’daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı. Trump’ın bu akşam yerel saat ile 20.15 civarında Mar-a-Lago’da hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. (AA)