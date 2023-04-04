Trump hakim karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2016 seçim kampanyası sırasında porno oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.

Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı. Ellerinde Trump’a destek veya cezalandırılması çağrısı yapan pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki sataşma ve arbede yaşandı.

Trump öğleden sonra hakim karşısına çıkacak

Trump’ın, bugün yerel saatle 14.15 civarında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alırken, Trump ABD tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak. (AA)