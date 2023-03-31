ABD tarihinde bir ilk: Eski başkan Trump hakkında iddianame hazırlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2016 seçim kampanyası sırasında porno yıldızına "sus payı" ödediği gerekçesiyle New York savcıları tarafından başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Trump, hakkında iddianame hazırlanan ve resmi suçlamayla karşı karşıya kalan ilk eski ABD başkanı oldu.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre haberi ilk olarak New York Times gazetesi duyurdu. Donald Trump’ın avukatı da New York’ta hazırlanan iddianame konusunda kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Manhattan Bölgesi Savcısı Alvin Bragg, Donald Trump’ın 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında, porno yıldızı Stormy Daniels’a kendisiyle ilişkisi olduğu konusunda sessiz kalması için "sus payı" verdiği iddialarına ilişkin soruşturma açmıştı.

Ocak ayında büyük jüri, asıl adı Stephanie Clifford olan porno yıldızına yapılan ödemede Trump’ın rolüne ilişkin delilleri dinlemeye başlamıştı.

Trump: İddianame seçime yönelik bir müdahale

Donald Trump aleyhinde hazırlanan iddianamenin, “siyasi kovuşturma ve seçime müdahale” olduğunu iddia etti. Tamamen masum olduğunu savunan Trump Demokratlar’ı ve soruşturmayı yürüten Manhattan Bölgesi Savcısı Alvin Bragg’i hedef aldı.

Trump’ın avukatı Alina Habba da, eski ABD başkanının “yozlaşmış bir adalet sisteminin kurbanı” olduğunu savundu. Alina Habba müvekkili Trump’ın ne zaman teslim olacağına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Donald Trump’ın sözcüsü Taylor Budowich de işlenen herhangi bir suç olmadığını iddia etti ve Trump’ın yeniden seçileceğin savundu.

Avukatı 'talimatını Trump verdi' demişti

Eski ABD Başkanı Trump’ın avukatı Michael Cohen Trump’ın kendisine, Stormy Daniels’a ve eski Playboy modeli Karen McDougal’a sessiz kalmaları için ödeme yapılması talimatını verdiğini iddia etmişti.

2018 yılında Stormy Daniels’a yapılan ödemelerle ilgili bilgisi olmadığını iddia eden Trump daha sonra avukatı Michael Cohen’e ödemelerin iadesini yaptığını kabul etmiş, ödeme iadesi için de “basit özel bir işlem” ifadesini kullanmıştı.

Michael Cohen 2018 yılında porno yıldızı Daniels ve eski manken McDougal’a yapılan ödemelerin ayarlanmasındaki rolünde seçim kampanyalarının finansmanı yasasını ihlal ettiğini kabul etmiş, ödeme yapılması talimatını Trump’ın verdiğini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Florida’daki evinde bulunan çok sayıda gizli belgelerle ilgili olarak ayrı bir soruşturmayla daha karşı karşıya. Bu soruşturmayı da ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın atadığı özel savcı yürütüyor.

Temsilciler Meclisi tarafından hakkında biri "Rusya ile ilişkiler" diğeri de 6 Ocak Kongre saldırısı sonrası olmak üzere iki kez azil süreci başlatılan Trump her iki süreçte de Senato tarafından aklanmıştı.

Destekçilerine protesto çağrısı yapmıştı

Trump aleyhinde hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalar, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump’ın siyasi geleceğini de etkileyebilir.

Eski ABD Başkanı 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 21 Mart’ta tutuklanmayı beklediğini yazmış ve destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.

Donald Trump daha önce yaptığı bir açıklamada da suçlanması halinde Cumhuriyetçi Parti için kampanya yapmaya devam edeceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin bazı önde gelen isimleri soruşturmayı yürüten savcı Bragg’i siyasi amaçlar gütmekle suçluyor.

Şubat ayında yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, Donald Trump Cumhuriyetçiler’in yüzde 43’ünün desteğine sahip. Trump’ı yüzde 31’le henüz adaylığını açıklamamış olan Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron deSantis izliyor.