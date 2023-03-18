Trump yine protestoya çağırdı: 'Salı günü tutuklanmayı bekliyorum'

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimlerinde aday adayı Donald Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan bir açıklama yaparak 21 Mart'ta tutuklanmayı beklediğini söyledi. Trump, destekçilerine protesto çağrısı yaptı.

Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, "Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılığı'ndan yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak" dedi.

Trump neden tutuklanmayı bekliyor?

"Protesto edin, ülkemizi geri alın!” çağrısında bulunan Trump, neden tutuklanmayı beklediği konusunda ayrıntı vermedi. Ancak, ABD medyasına konuşan avukat ekibi, Trump'ın iddianame beklentisi içinde olduğunu ve sonraki adımlara hazırlık yaptığını belirtti.

17 Mart’ta Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait gizli belgelerle ilgili avukatı Evan Corcoran'ı ifade vermeye çağrılmıştı. (AA)