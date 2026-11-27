ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ülkede devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik adımlarını desteklediğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Washington'ın Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, petrol kaçakçılığını durdurma, yolsuzlukla mücadele etme ve bütün silahlı güçleri devlet denetimi altına alma çabalarını desteklediğini belirtti.

Trump, "Kendi siyasi kararlarını alabilen birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarında Başbakan Zeydi'yi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama, Bağdat yönetiminin Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki petrol sahaları ve sınır kapılarını federal hükümete bağlama yönündeki kararlarının ardından geldi.

Bağdat'ın hamlesine Washington'dan siyasi destek

Irak Başbakanı Ali Zeydi, kasım ayının son haftasında yayımladığı talimatlarla IKBY yönetiminin ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına ilişkin onay yetkisini federal Petrol Bakanlığına bağlamış, bölgedeki resmi ve gayriresmi sınır kapılarının Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından devralınmasını istemişti.

Bağdat ayrıca Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki, Peşmerge güçlerinin güvenliğini sağladığı petrol sahalarının yönetiminin federal Petrol Bakanlığına devredilmesini kararlaştırmıştı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin 25 Kasım'da federal hükümetin IKBY bölgesi dahil ülkenin bütün uluslararası sınırlarında güvenlik güçlerini konuşlandırabileceğine hükmetmesi de Bağdat'ın elini güçlendirdi.

Irak hükümeti, kararlarını petrol kaçakçılığıyla mücadele ve devlet gelirlerini güvence altına alma gerekçesiyle savunuyor. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, devlet petrol pazarlama kuruluşu SOMO devre dışı bırakılarak yapılan ihracatı kaçakçılık olarak nitelendirdi. Abudi, 2008-2025 döneminde Kürt bölgesi üzerinden gerçekleştirilen petrol kaçakçılığı nedeniyle Irak'ın yaklaşık 100 milyar dolar kaybettiğini öne sürdü.

Ancak Bağdat'ın kararları Erbil yönetiminin sert tepkisiyle karşılaştı. Kürt Bölgesel Yönetimi, adımların bölgenin anayasal yetkilerini ihlal ettiğini savunurken Mesud ve Mesrur Barzani de kararlara karşı çıktı. Erbil ve Duhok'ta binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.

ABD'nin Irak'taki yeni pozisyonu

Trump'ın açıklaması, Irak'ta yalnızca Bağdat ile Erbil arasındaki yetki tartışması açısından değil, Washington'ın bölgedeki yeni konumlanışı bakımından da önem taşıyor.

ABD askerlerinin Eylül 2026'da Irak'tan çekilmesinin ardından Bağdat yönetimi, uzun süredir çözülemeyen petrol, sınır güvenliği ve tartışmalı bölgeler başlıklarında harekete geçti. Bu süreçte Washington, Irak'taki merkezi hükümetle ilişkilerini korurken Erbil yönetimine de askeri çatışmadan kaçınılması yönünde mesajlar verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Irak ile Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın son günlerde tarafları diyaloğa çağıran açıklamaları da bu tutumun bir parçası olarak öne çıktı.

Trump'ın Zeydi'ye desteği, Washington'ın Irak'ta merkezi hükümetin otoritesini güçlendirme girişimine siyasi destek verdiğini gösteriyor. Ancak açıklamada Erbil yönetimine karşı askeri güç kullanılmasına ilişkin herhangi bir destek bulunmuyor.

Petrol, enerji hatları ve Kalkınma Yolu

Irak'taki gelişmelerin arka planında enerji kaynakları ve bölgesel ulaşım hatları üzerindeki denetim mücadelesi de bulunuyor.

Petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olan Irak, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunları ve bölgesel çatışmaların etkisiyle alternatif ihracat güzergahlarına yöneliyor. Türkiye üzerinden geçen kuzey petrol hattının yeniden etkin biçimde kullanılması da Bağdat'ın gündemindeki başlıklardan biri.

Öte yandan Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'nı Irak üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya bağlaması planlanan Kalkınma Yolu Projesi, Bağdat, Ankara ve Washington açısından stratejik önem taşıyor.

Sınır kapılarının ve petrol ihracatının federal hükümetin denetimine alınması, Bağdat'ın bu projeler kapsamında daha merkezi bir yönetim ve tek bir muhatap oluşturma arayışıyla da örtüşüyor.

Irak'ta merkezi hükümetin attığı adımlar, Erbil-Süleymaniye hattındaki siyasi ayrışmanın derinleştiği bir döneme denk geliyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bölgesel hükümetten çekilmesi ve iki parti arasındaki anlaşmazlıklar, Bağdat'ın müdahale alanını genişleten gelişmeler arasında yer alıyor.

Trump'ın açıklamasıyla Washington'ın Zeydi hükümetine verdiği desteğin açık biçimde ortaya konması, Irak'taki güç mücadelesinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin yeni bir başlık oluşturdu.

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