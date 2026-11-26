Irak siyasetinde Erbil ile Bağdat arasındaki yetki tartışmaları aslında 2005 Anayasası'nın kabul edildiği günden bu yana hiç kapanmamış bir defter. Bu defterin açıldığı zeminin ABD'nin Irak işgaliyle başladığını not ederek tabii ki...

Bütçe kesintileri, petrol ihracatı ve tartışmalı bölgelerin statüsü yıllardır Bağdat ve Erbil arasında gidip gelen kronik kriz başlıkları oldu. Ancak 2026 yılının kasım ayının son haftasında yaşananlar, alışıldık siyasi bilek güreşinin çok ötesine geçerek bölgenin statüsünü doğrudan ilgilendiren bir krize dönüştü.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin 23 ve 24 Kasım tarihlerinde peş peşe açıkladığı kararlar, yalnızca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde değil, Türkiye'de ve özellikle Suriye'de de ciddi gündem oldu.

Bağdat düğmeye bastı, kriz yeni noktaya taşındı

Süreci fitilini ateşleyen adım, Başbakanlık Sözcüsü Sabah el-Numan tarafından kamuoyuna duyurulan idari, yargı ve güvenlik alanındaki tedbir kararları oldu.

Bağdat yönetimi, sınır kapılarından petrol kaçakçılığı yapıldığına dair hazırlanan bir hükümet raporunu gerekçe göstererek üç kritik talimat yayımladı.

İlk olarak IKYB'de, ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına yalnızca Irak Federal Petrol Bakanlığı aracılığıyla onay verilmesi talimatı gönderildi. İkinci olarak bölgedeki resmi ve gayriresmi tüm sınır kapılarının Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından devralınması emredildi. Üçüncü adımda ise Irak Anayasası'nın 140. maddesi kapsamındaki tartışmalı bölgelerde yer alan ve Diyala, Kerkük, Selahaddin ile Ninova vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunup güvenliği Peşmerge güçlerince sağlanan petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.

IKBY yönetimindeki kuyuların olduğu yerler.

Ali Zeydi bu kararlarla yetinmeyip bürokrasi alanında da hızlı adımlar attı. Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı, Kerkük Operasyonlar Komutanı, Kerkük Polis Müdürü ile Enerji Polisi 1. Tugayı'nın komuta kademesi görevden alınırken devlet şirketi Kuzey Petrol Şirketi'nin başkanı açığa alındı.

Sahalara kamera yerleştirilmesi ve kaçak geçişlerde kullanılan toprak yolların kapatılması talimatı verildi. Hemen ertesi gün, 25 Kasım'da devreye giren Irak Federal Yüksek Mahkemesi ise aldığı kararla Bağdat'ın elini güçlendirdi ve federal hükümetin IKYB bölgesi dahil ülkenin tüm uluslararası sınırlarında güç konuşlandırabileceğine hükmetti. Bağdat yönetimi aldığı bu kararı Irak Anayasası'na dayandırdığını ifade etti.

Eş zamanlı olarak Irak Parlamentosu Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Herim Kemal Ağa ile komisyon üyesi Sipan Şirwani, kaçakçılık raporu kapsamında Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed'i Bağdat'ta saat 11.00'de yapılacak oturumda dinleyeceklerini açıkladı.

Barzani'den karşı adımlar

Erbil cephesinden bu hamlelere üst üste yanıtlar geldi. Mesud Barzani, "Irak Anayasası dışında kalan hiçbir kararı muhatap almayacaklarını ve inkarcı bir zihniyetle kimsenin kendi iradesini Kürdistan halkına dayatamayacağını" söyledi. IKYB Başbakanı Mesrur Barzani kararları şaşırtıcı ve tamamen kabul edilemez olarak nitelendirirken Bölge Başkanı Neçirvan Barzani askeri bir dille konuşulmasını kesin bir dille reddettiklerini belirtti. IKYB İçişleri Bakanı Reber Ahmed ise anayasa ve mevcut anlaşmalar çerçevesinde yolsuzluk ve kaçakçılık soruşturmalarında Bağdat ile işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.

Öte yandan alınan kararlara yönelik tepkiler de kısa sürede sokağa taştı. Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid'in çağrısıyla 26 Kasım Perşembe sabahı saat 10.30'da Erbil Kalesi yakınındaki Parki Şar ve Mıçko Çayevi önünde binlerce kişi toplandı. Valiliğin parti bayraklarını yasaklayıp yalnızca Kürdistan bayrağının taşınacağını duyurduğu mitinge paralel olarak Duhok Üniversitesi önünde, Rojava'da Kamışlo ve Haseke'de, Rojhılat'ta ise Sine kentinde gösteriler düzenlendi. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş yayımladığı bildiride Kürtlerin iradesinin çiğnenemeyeceğini belirterek savaş istemediklerini ancak teslimiyeti de kabul etmeyeceklerini vurguladı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve İran Kürdistanı Demokrat Partisi lideri Mustafa Hicri de kararları "aşırı merkeziyetçilik" olarak kınayarak ulusal birlik çağrısı yaptı.

Erbil'de Bağdat'ın kararlarını protesto eden eylemlerden bir kare. Kaynak Rudaw.

Peki neden şimdi?

Bu tabloda akla gelen ilk soru doğal olarak "neden şimdi?" oluyor.

Yirmi yıldır devam eden kriz başlıklarında Bağdat neden tam da Kasım 2026'da düğmeye bastı?

Sahadaki son gelişmelere baktığımızda dört başlık özel olarak dikkat çekiyor.

İlk olarak, işgalci ABD askerleri Eylül 2026 itibarıyla Erbil dahil Irak'tan tamamen çekildi. ABD askeri varlığı sahadayken Bağdat'ın IKYB kontrolündeki sınır kapılarına veya petrol sahalarına müdahalesi gündeme gelmemişti. ABD çekildikten hemen sonra gelen bu hamle, Suriye'deki son süreci akıllara getiriyor. ABD uzun süredir müttefiki olan aktörleri, güncel çıkarlarına göre ya cesaretlendiriyor ya da sopalıyor.

İkinci başlık ise Irak iç siyasetindeki yine ABD dolayımlı kritik gelişmeler... Başbakan Ali Zeydi, ABD baskısıyla İran yanlısı olarak tarif edilen Şii milis grubu Ketaib Hizbullah'ın Bağdat güneyindeki Curf el-Nasr kalesine petrol kaçakçılığı gerekçesiyle operasyon başlatmış ve 14 Kasım'da Babil polis müdürü dahil dokuz yetkiliyi görevden almıştı. Bu hamleyle IYKB hamlesi birbirini tamamlıyor.

Üçüncü sebep, bölgesel savaş ve enerji hatlarıyla ilgili. Yıl içinde Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların kritik petrol geçiş noktası Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı sekteye uğratması, ham petrol satışına yüzde doksan oranında bağımlı olan Irak ekonomisini alternatif arayışlara itti. Bağdat, Türkiye üzerinden geçen kuzey boru hattını tam kapasite ve tek merkezli biçimde devreye almak için sahadaki tüm vanaları kendi kontrolüne almak istiyor.

Dördüncü etken ise Erbil'deki bölünme oldu. Özellikle Erbil'de Kürt güçlerinin hükümet kuramaması ve Süleymaniye merkezli Bafıl Talabani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin IKBY Hükümetinden çekilmesi Bağdat'ın son hamlesi öncesi elini güçlendiren etmenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Erbil'de Bağdat'ı protesto eden eylemlerden. Kaynak: Rudaw

'Gelişmeler İran'a yarayacak' okuması ve ABD'nin hamlesi

Kriz patlak verdiğinde uluslararası basında ve bölge analizlerinde ilk öne çıkan yorum, Erbil'in zayıflamasının doğrudan İran'ın işine yarayacağı yönündeydi.

Middle East Eye'a konuşan Fabrice Balanche, Tahran'ın olası bir ABD-İsrail saldırısında Irak Kürdistanı'nın İran Kürdistanı'ndaki muhalif gruplar için arka üs olarak kullanılmasından korktuğunu ve Erbil'in ekonomik kaynaklarından mahrum bırakılmasının İran'ın güvenlik endişelerini rahatlattığını savundu.

Yıl içinde İran'ın bölgeye yüzlerce füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği düşünüldüğünde bu okuma ilk bakışta mantıklı görünüyor.

Ancak biraz daha derine indiğimizde, İran'a yarayacak diyenlerin esas gerçeği kaçırıyor olabileceği görülüyor.

Zira ABD Irak'tan asker çekerken Tahran'a yarayacak bir alan bırakmamayı da başa yazmış görünüyor. Tüm aktörleri kendine bağlayan ABD, İran'a yakın aktörleri tasfiye için de hamleler yaptı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Irak ile Suriye Temsilcisi olan Tom Barrack'ın Irak'a yönelik "Bana göre en büyük engel diğer ülkeler değil, kendi ülkeniz. Açıkçası önümüzde duran engel bürokrasiniz. Amerikan şirketleri adına bir diplomat olarak benim yaşadığım hayal kırıklığı, işlerin sistem içindeki işleyiş hızı" sözleri, Erbil-Bağdat krizine ilişkin "Bunu aşın. Bu bir Amerikan kararı değil, bir Irak kararı. Sadece KRY'den değil, bölgenin tamamından birliğe ihtiyacımız var. Müdahale etmeyeceğiz. Müdahale etmemizin hiçbir yolu yok. Teşvik edebiliriz, yardımcı olabiliriz ama dürüst olmak gerekirse önünüzde çok büyük bir fırsat var" değerlendirmesi de orta yerde duruyor.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Tom Barrack, 25 Kasım akşamı Başbakan Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek diyaloğu savundu ve Washington yönetimi Ali Zeydi'ye Irak Kürdistan Bölgesi'ne karşı askeri güç kullanımının kesinlikle kabul edilemeyeceği mesajını doğrudan iletti.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik danışmanı Ken Shockley de Rudaw TV'de Nalin Hesen'in sunduğu bültende Irak ordusunun Peşmerge karşısında kazanamayacağını, olası bir çatışmanın yalnızca İran'a yarayacağını belirterek ABD'nin önce diplomatik baskı kuracağını, durum kontrolden çıkarsa son çare olarak askeri müdahalede bulunabileceğini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi ve tek muhatap arayışı

Bu gerilim bir diğer ayağını ise inşasına 2027 başında başlanacak olan Kalkınma Yolu Projesi oluşturuyor.

Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'nı demiryolu ve otoyol ağlarıyla Irak üzerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya bağlayacak bu koridor, hem Ankara'nın hem Bağdat'ın hem de Washington'ın önemli stratejik yatırımlarından biri konumunda.

Kalkınma Yolu Projesi: Kaynak AA.

ABD'nin böylesine büyük bir ticaret ve enerji koridorunu Irak'ın kaotik iç dengelerine kurban etmek istemediği anlaşılıyor.

Türkiye ile yeni enerji anlaşmaları imzalamaya hazırlanan Bağdat yönetimi, Kalkınma Yolu ve kuzey petrol hattı devreye girmeden önce sınır kapılarındaki "çok başlılığı ortadan kaldırıp" yatırımcılara ve Ankara'ya tek muhatap sunmak istiyor. Dolayısıyla sınır kapılarının merkezileştirilmesi, bu büyük transit koridorun önündeki yerel pürüzleri temizleme hamlesinin doğrudan bir çıktısı olarak görülüyor.

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IKYB cephesi neden en zayıf anında?

Bağdat'ın bu kadar net hamleler yapabilmesinin arkasındaki en kritik iç dinamik ise Erbil ile Süleymaniye arasındaki derin çatlak.

Gerilim ve ayrılıklar yeni değil.

1990'lardaki iç savaşı bitiren 1998 Washington Anlaşması'ndan bu yana ABD, Erbil merkezli Kürdistan Demokrat Partisi ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki tek gerçek hakem ve otorite. Bütçe krizlerinde, parlamento seçimlerinde ve Peşmerge'nin birleştirilmesi süreçlerinde Washington'ın ağırlığı iki partiyi aynı çatı altında tutuyordu.

ABD askerlerinin çekilmesi ve ABD'nin belli ki yeni stratejisiyle birlikte bu denge bozuldu. Coğrafi ve ekonomik olarak Türkiye hattına yaslanan KDP ile İran sınırına yaslanan ve Erbil'in mali baskısı altında sıkıştığını savunan KYB sahip olduğu gerilimleri daha fazla taşıyamadı. Öyle ki Kasım 2026 içinde KYB bölge parlamentosundan çekildi ve parti lideri Bafel Talabani bölgede fiilen iki hükümet ve iki idare gerçeğinin yaşandığını ilan etti.

Bağdat bu tabloyu da fırsata çevirmiş oldu.

Nitekim Irak Başbakanı Zeydi'nin kararları sadece Erbil'i değil, KYB'nin kontrolündeki sınır kapılarını ve bölgenin anayasal statüsünü de hedef alınca, iki parti yeniden ortak bildiri yayımlayıp Bağdat'a ortak bir siyasi ve hukuki heyet gönderme kararı aldı.

Kriz önümüzdeki dönemde ne gibi sorunlara yol açabilir?

Bağdat'ın geri adım atmadığı, Erbil'in ise kararları anayasa dışı saydığı mevcut denklem, 1 Aralık'taki ulusal diyalog zirvesinden kalıcı bir uzlaşı çıkmaması halinde ciddi kırılmalara gebe. Her şeyden önce sınır kapısı gelirlerinin ve petrol ihracat onayının Bağdat'a geçmesi, IKYB'nin mali özerkliğini sıfırlayarak bölgede zaten kronikleşmiş olan memur maaşları ve kamu hizmetleri krizini toplumsal bir patlama noktasına taşıyabilir.

İkinci olarak, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi'nin çağrısını yaptığı Petrol ve Doğalgaz Yasası ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın başlattığı arabuluculuk girişimi sonuç vermezse, 2005 Anayasası'nın öngördüğü federal devlet yapısı da fiilen rafa kalkabilir.

Üçüncü olarak Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova hattındaki tartışmalı bölgelerde askeri bir çatışma kaçınılmaz hale gelebilir.

Tüm bu tablonun sonunda ortada olan çarpıcı bir gerçek var. Bölgedeki aktörlerin, birbirine karşı bilinen unsurların hemen hepsi uzun yıllardır ABD'nin bölgedeki vekil kuvveti gibi hareket ediyordu. Şimdi bu yapıların her biri, ABD'ye sizin çıkarınızı en iyi biz koruruz mesajı vererek hamle yapmaya çalışıyor, hazin bir şekilde.

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