Trump'tan Afganistan'da bırakılan silahlarla ilgili iddia

Eski ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin'in Afganistan'da bırakılan askeri teçhizatları 'tersine mühendislikle' kopyaladığını iddia etti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasına dair yorumda bulundu.

Fox News'te Sharyl Attkisson tarafından sunulan 'Full Measure' adlı programa katılan Trump, çekilme sürecini 'beceriksizce" diye nitelendirerek durumun yüksek ihtimalle "ABD'yi tehlikeye atacağını" iddia etti.

Trump warns China and Russia will reverse-engineer US military equipment left behind in Afghanistan https://t.co/fDiKEWwXma — Daily Mail US (@DailyMail) September 13, 2021

Afganistan'da savaşın sona erip ermediği konusunda şüpheli olduğunu ifade eden Trump, Kabil'den tahliye edilerek ABD ve diğer ülkelere götürülen sığınmacıların geçmişlerinin yeterince araştırılmadığını kaydetti.

'Afganistan'dan tahliye edilenlerin kim olduklarını kimse bilmiyor'

Eski ABD başkanı, "Bilmiyorum, çünkü şu an dünyanın dört bir yanına giden ve götürülen insanlar var ve kimse onların kim olduklarını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilenlerin yalnızca ABD güçlerine çalışan tercümanlar olmadıklarını belirten Trump, "Bunlar uçaklara akın eden insanlardı ve her şey yolundaymış gibi göstermeye çok meraklıydılar. Bu insanların çoğu teröriste dönüşecek. Oradayken güçleri epey yerindeydi. Uçaklara binerken oldukça enerjiktiler" dedi.

'Bu bir rezillik'

Öte yandan "ABD'nin düşmanlarının" geride bırakılan silah, zırhlı araç ve uçakları devraldığını söyleyen eski ABD Başkanı, şöyle devam etti:

"Şimdi şunu söylüyorum; 'Bu teçhizatı nasıl ele geçirdiler?' Ve halihazırda Çin ile Rusya'nın elinde Apache helikopterlerimizin olduğu ve bunları, nasıl yapıldıklarını öğrenmek amacıyla parçalara ayırdıkları konusunda sizi temin ederim. Bunlar dünyanın açık ara en iyileri. Ve aynı teçhizatı yapabilmek için onları parçalara ayırıyorlar. Bunda çok iyiler. Bu bir rezillik."