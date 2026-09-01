Trump'ın masasında 'sınırlı saldırı' planı, Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'taahhütlere dön' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki füze ve radar kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla İran'a sınırlı saldırılar düzenleme seçeneğini masaya yatırdığı öne sürüldü.

Washington-Tahran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin taahhütlerine dönmesi durumunda derhal adım atacaklarını bildirdi.

Gerilimin gölgesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğluna yönelik İran kaynaklı suikast tehdidi iddiası ve acil tahliye sürecinin ardından İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini'nin Washington'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı.

'Trump İran'a sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendiriyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesi seçeneğini gündeme aldığı öne sürüldü.

Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli hedef alabilmek için radar, hava savunma ve gemisavar füze kapasitesini yeniden oluşturma çabalarından endişe duyduğunu aktardı.

Yetkililer, CENTCOM'un, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak için İran'a belirli aralıklarla sınırlı saldırılar düzenlenmesi gerekebileceğini ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Beyaz Saray'a ilettiğini iddia etti.

Hegseth'in, Tahran'ın radar ve füze kapasitesini tekrardan oluşturmasını önlemek amacıyla CENTCOM tarafından hazırlanan saldırı planını desteklediğini belirten yetkililer, planın Trump'ın onayına sunulduğunu ileri sürdü.

Planın, hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar öncesinde Trump tarafından onaylanmadığını belirten yetkililer, son gerilimin ardından Trump'ın, İran'a sınırlı saldırılar düzenlenmesini öngören planı değerlendirdiğini iddia etti.

'ABD taahhütlerine dönerse İran da derhal adım atacaktır'

Bu iddianın ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuştu.

ABD'nin ülkesine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, söz konusu saldırıları, ŞİÖ'nün bir üyesine ve kadim bir medeniyete yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren müzakerelerin ardından "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen anlaşmaya ulaşıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, Washington yönetiminin taahhütlerini ihlal etmesine dikkat çekti.

ABD’nin, kendi başkanının imzasını taşıyan bu belgeye bağlılığının iki haftadan kısa sürdüğünü, ardından bu ülkenin aşırı taleplerde bulunmaya başladığını dile getiren İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin taahhütlerini ihlal etmesiyle İran’ın "orantılı karşılık" verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, "ABD, taahhütlerine geri dönerse, İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da son dönemde yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk kurallarının göz ardı edilmesinin ve güce ve baskıya dayalı yaklaşımların sürdürülmesinin yalnızca sözü edilen bölgelerin güvenliğini değil, tüm bölgenin ve dünyanın istikrarını da tehdit ettiğini kaydetti.

Şin-Bet Direktörü gizlice Washington'a gitti

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini’nin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle "hassas konuları" görüşmek üzere gizlice ABD'nin başkenti Washington'a gittiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yaptığı haberde, Zini'nin Washington'da ele alacağı belirtilen "hassas konulara" ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. İsrail ve ABD makamlarından da Zini'nin ziyaretiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Zini'nin Washington ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik "büyük bir tehdit" tespit edilmesinin ardından ABD'den acil olarak tahliye edilmesinin sonrasında gerçekleşti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 29 Ağustos'ta Şin-Bet'in Yair Netanyahu'yu hedef alan büyük bir tehdidin bulunduğunu teyit ettiğini ve bunun üzerine Netanyahu'nun acilen İsrail'e tahliye edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Haberde, Yair Netanyahu'ya eşlik eden koruma ekibinin söz konusu tehditle başa çıkmak için yetersiz kaldığı, bu nedenle aynı dönemde New York'a gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a eşlik eden iki güvenlik ekibinden destek alındığı kaydedilmişti.

Yair Netanyahu'nun hızla havalimanına götürüldüğü ve aynı gece İsrail’e döndüğü aktarılmıştı.

KAN, tehdidin niteliğine ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından ABD'nin Miami kentinden gizlice tahliye edilerek apar topar İsrail'e getirildiği öne sürülmüştü.

ABD merkezli Newsmax kanalının konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının Yair'i hedef alan suikast planını Aralık 2025'te öğrendiği iddia edilmişti. Kaynak, İranlı ajanların Başbakan'ın oğlunun kaldığı konutu ve hareketlerini izlemek üzere Miami'de sahada olduğunu öne sürmüştü.

Haberde, İsrail'in ABD makamlarını uyardığı, Yair'e Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildiği ve bunun üzerine Yair'in eşyalarını almadan apar topar İsrail'e döndüğü aktarılmıştı. Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamada, oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu ileri sürmüştü.

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