Trump'ın İran'ı karıştırmak için yolladığı silahları Kürt gruplar almış: 'Teslim etmediler, büyük hayal kırıklığı yaşıyorum'

ABD, İran'da halk ayaklanmasını kışkırtmak amacıyla birçok adım attı. Bu adımlardan biri de Aralık 2025'te başlayan protestolar esnasında, halkı Tahran yönetimine karşı silahlandırmaktı.

CIA'nın çalışmaları doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında silahlar ve mühimmat İranlı Kürt gruplara iletilecek, onlar da bu askeri teçhizatları protestoculara teslim edecekti.

CIA gerekli çalışmaları tamamladı, silahlar ve mühimmat teslim edildi. Her şey planlandığı gibi gidiyordu ki "ufak bir pürüz" çıktı. Kürt gruplar, teslim etmeleri gereken silahları kendi ellerinde tuttu.

Suya düşen planın üzerinden aylar geçmesine karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kürt gruplara yönelik hayal kırıklığı geçmemiş olacak ki bunları yaptığı son basın toplantısında bizzat kendisi anlattı:

"Kongre diyor ki: 'Ah, çok sıkı savaşıyorlar'. Hayır, paralarını aldıklarında sıkı savaşıyorlar."

'Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı'

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İran halkını Tahran yönetimine karşı silahlandırma planlarına değinen Trump, “Kürtlerin bu konuda ABD’yi hayal kırıklığına uğrattığını” açıkladı.

İran’da protestolar esnasında İranlıların sokağa çıkmak istediğini ancak ellerinde tabanca veya tüfek olmadığını söyleyen Trump, "Kürtlerin (İranlılara) silah vereceğini düşünmüştük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler alır, alır, alır” ifadelerini kullandı.

Trump söz konusu plana karşı çıktığını ancak yine de silah gönderildiğini bildirdi:

“Bunun işe yaramayacağını söylemiştim, yaptıklarıyla aynı fikirde değildim. Verdiler, ben de 'Asla başaramayacaklar' demiştim. Ve haklıydım. Haklı olmayı severim.”

'Teslim edilmesi gereken silahları kendi ellerinde tuttular'

“Çok kötü ama mühimmatlı bazı silahlar gönderdik” diyen Trump, ulaştırılması gereken silahları teslim etmemeleri gerekçesiyle Kürtleri ve karşı çıkmasına rağmen planı uygulayanları eleştirdi:

“Teslim edilmesi gerekiyordu ama onlar kendi ellerinde tuttular. 'Onları tutacaklar' demiştim. Ama ne bilirim ki ben? Ben ne bilirim ki?"

'Paralarını aldıklarında sıkı savaşıyorlar'

Kürtlerin ABD Kongresi’nde “harika bir itibarı” olduğunu söyleyen Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Kongre diyor ki: 'Ah, çok sıkı savaşıyorlar'. Hayır, paralarını aldıklarında sıkı savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

Kurulan Kürt ittifakı, CIA faaliyetleri, gönderilen silahlar...

İran’da döviz kurundaki sert dalgalanma, riyalin hızla değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik kriz, başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte protestoların patlak vermesine yol açmıştı.

Halihazırda Tahran yönetimiyle gerilim yaşayan ABD Başkanı Trump ise protestoları bahane ederek İran'a tehditler savurmuş, saldırı sinyalleri vermişti. Hatta hızını alamayan Trump, doğrudan İran halkına seslenmiş ve hükümet binalarının hedef alınması için çağrıda bulunmuştu.

CNN'nin birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre; Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) da bu süreçte İran'da halk ayaklanmasını kışkırtmak amacıyla çalışmalara başladı. CIA'nın söz konusu plan doğrultusunda attığı adımlardan birinin de İranlı Kürt gruplar olduğu belirtildi. Kaynaklar, Trump yönetiminin İranlı muhalif gruplar ve Irak’taki Kürt liderlerle, onlara askeri destek sağlama konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin ve İsrail'in, Tahran'a yönelik saldırı tehditlerinin henüz eyleme dönüşmediği esnada İran'daki beş Kürt partisi "Ana hedefimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesi için mücadele etmektir. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının gerçekleştirilmesidir" açıklamasıyla ittifak kurmuştu. Daha sonrasında ittifak içinde yer alan parti sayısı altıya yükselmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından bahse konu ittifakta yer alan Kürdistan Özgürlük Partisi, çok ordulu yapıya son verilmesi ve güçlerin Kürdistan Ulusal Ordusu bünyesinde birleştirilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Trump da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, İran’daki eylemleri desteklemek için protestoculara “Kürtler aracılığıyla” çok sayıda silah gönderdiklerini belirtmişti. Trump'ın iddiasının ardından açıklama İran’daki Komele, PAK ve PDK-İ partilerinden yalanlama gelmişti.